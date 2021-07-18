Советское прошлое и абсурд: эксперт о Крыме

фото © ria.ru

Ремонт дорог посреди лета, автомобильные пробки, советское прошлое и абсурдные коронавирусные ограничения.

Такие впечатления остаются у туристов от путешествия по югу России.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков вместе с членом Общественного совета при Министерстве транспорта России Ильей Зотовым объехал с рабочей поездкой Крымский полуостров и Краснодарский край. Своими впечатлениями Волков поделился с подписчиками в соцсети Facebook.

Керчь: нет энергии древнего города

Первым въезжающих по Крымскому мосту туристов встречает город-герой Керчь — самый древний в Крыму. Однако атмосферы славного прошлого здесь нет, констатирует эксперт.

По мнению Алексея Волкова, который, кстати, родился именно в Керчи, в городе необходимо обновить общественный транспорт, оперативно обеспечить подъезд к новому железнодорожному вокзалу «Керчь-Южная», а также запустить водные экскурсии к Крымскому мосту и крепости Керчь.

«Необходимо создать современный облик вечного города, сделать город комфортным и гостеприимным, построить красивую набережную, открыть театр, наконец, организовать раскопы, как это сделано в Херсонесе, обеспечить открытый вид и ночную подсветку древнейшего храма страны на центральной площади», — написал эксперт.

Он отметил, что местами работа кипит, но пока у Керчи «нет энергии самого древнего города страны».

Феодосия: туристы проезжают мимо

Следующим крупным городом на пути стала Феодосия. Волков отметил, что туристов здесь много, но большая их часть «едет все-таки по «Тавриде» мимо».

«Есть что-то в Феодосии родное, советское или даже совдеповское, романтика какая-то без удобств и гор», — поделился впечатлениями глава ОСИГ.

«Таврида»: рухнет при следующем потопе

На Керченском полуострове в районе поворота на поселок Багерово в глаза бросаются участки трассы «Таврида», разрушенные недавними ливнями.

По мнению Волкова, дорога может рухнуть при следующем потопе. Кроме этого, его удивил скоростной режим: ограничение 90 км/ч и ниже, а хотелось бы 110 км/ч.

«Съезда на Судак нет, но в планах уже есть», — отметил Волков, добавив, что курорт наводнен туристами.

Коктебель: время здесь остановилось

Глава ОСИГ пишет, что Коктебель застроен ужасно. Его ужасают дороги, рынки, ларьки, неконтролируемые парковки и общий вид поселка. Чувствуется, пишет он, какая-то безысходность в том, что все неизменно так последние 10-15 лет.

При этом в поселке Новый Свет под Судаком, по мнению Волкова, дела обстоят еще хуже — время здесь будто остановилось в 1991 году.

«Гостиниц хороших на четыре-пять звезд нет от Керчи до Алушты, да и три звезды имеются с натяжкой. Но в этом «привычном» формате курортной жизни никто их и не ищет, привыкли, но иногда спрашивает кто-то, так, для сверки часов и времени», — поделился впечатлениями Волков.

Ялта: застроили по беспределу

Алексей Волков на «отлично» оценивает работу главы администрации курорта Янины Павленко во время чрезвычайной ситуации. Однако отмечает, что «застройка парка Приморского какая-то бешеная и бесконечная».

«Все застраивалось на Украине по беспределу, а сейчас разве не так?! Цены на проживание в отелях растут год от года, пробки в городе кошмарные, сезон все замедляет», — оценил он туристическую привлекательность курортной столицы Крыма.

Эксперт считает, что необходимо заниматься развитием Ялты и поддерживать бизнес, пострадавший от ливней и коронавирусных ограничений.

Западное побережье: удобства на улице или в море

По наблюдениям Волкова, западное побережье Крыма — от Качи до Черноморского — настолько заполнено туристами, «что нет места полотенцу упасть». Однако, несмотря на полную загруженность, качество сервиса оставляет желать лучшего.

«Удобства — на улице или в море, это какой-то коллапс просто», — отметил эксперт.

Севастополь: все еще сложнее

Первым впечатлением от поездки в Севастополь становится недостроенный участок трассы «Таврида» и, как следствие, автомобильные пробки за несколько километров до въезда в город, переходящие в заторы на улицах.

«В центре не припарковаться совсем, паркоматов нет, а эвакуация на полуострове будто вообще отсутствует, кроме Симферополя», — отмечает Волков.

Отметим, что паркоматы в центре города-героя установлены уже давно, а с 1 июня текущего года их наконец-то включили. Однако, как сообщал ForPost, возникают проблемы с оплатой: мало того, что иногда на эту процедуру уходит до 20 минут, так еще и не всегда, например, получается провести оплату картой системы МИР.

Коронавирус распространяется по ночам

Также Алексей Волков прокомментировал свежие ограничения по работе увеселительных заведений из-за критического роста заболеваемости COVID.

«Вирус в Крыму, видимо, распространяется после первого тайма любого матча «Евро». В 23, судя по ограничениям, ковид начинает искать жертв в барах и ресторанах, ночных клубах и кальянных. Пляж, общественный транспорт, аэропорт не в счет — битком и без масок, а в кафе вечером нельзя».

Также эксперт поделился своим мнением о введении обязательного ПЦР-тестирования при заселении в легальные отели Краснодарского края.

«Экспресс-тест один, и тот только в сочинском аэропорту. Где живут люди, пока ждут?» — задается он вопросом.

Также он отметил очереди на прививку от коронавируса и нехватку самой вакцины, как для туристов, так и местных жителей.

Глава ОСИГ также заметил, что во всех черноморских регионах страны общая традиция — ремонтировать дороги в разгар летнего сезона, из-за чего все стоят в бесконечных автомобильных пробках.

Не укрылось от него и то, что бензин за пределами Крыма дешевле и качественнее.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма допускают введение обязательной вакцинации для туристов. Власти Крыма допускают введение обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов при заселении в отели и санатории.

Власти неожиданно решили, что туристы стали выбирать для отдыха села Крыма. В Крыму получает развитие агротуризм, все большее число гостей полуострова проводят отпуск в селах и деревнях полуострова.

На пляжах Ялты морская вода не соответствует нормам. Закрытых пляжей в ялтинском регионе осталось гораздо меньше, чем открытых.

Уровень бронирования отелей в Севастополе снизился вдвое. Уровень бронирования средств размещения в Севастополе до конца курортного сезона составляет менее 50%, что почти вдвое ниже, чем в «доковидном» 2019 году.