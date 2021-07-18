Симферополь приступил к второму этапу борьбы с амброзией

В Симферополе ликвидируют очаги разрастания амброзии, после химической обработки специалисты приступили к выкашиванию опасного вредителя.

Об этом сообщает начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Иван Лисечко.

По его словам, с июня сотрудники подрядной организации обрабатывают зоны с применением гербицида. В рамках первого этапа работ химическим способом обработано порядка 37 городских территорий общей площадью 440 тысяч квадратных метров. Сейчас в столице республики стартовал второй этап.

«Амброзия - вредоносное растение, которое распространяется с большой скоростью. Специалисты ликвидируют все выявленные очаги карантинного поражения почвы, - говорит Лисечко. - Сейчас стартовал второй этап - механический. Работы по устранению опасного аллергена методом выкашивания ведутся ежедневно, несколькими бригадами по 2-4 человека. Этим способом планируется обработать порядка 60 га территории города, где замечены очаги произрастания».

Также он сообщил, что по каждому обнаруженному очагу ведется отдельная работа.

Согласно правил содержания и благоустройства, предприятия всех форм собственности, а также юридические и физические лица обязаны самостоятельно осуществлять мероприятия по ликвидации амброзии на подведомственной и прилегающей территории.

Непринятие соответствующих мер является нарушением правил и может повлечь за собой привлечение к админответственности.

Администрация города просит жителей и гостей Симферополя при обнаружении амброзии сообщать об этом в департамент городского хозяйства администрации или Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В симферопольских парках ограничили работу аттракционов. Аттракционы в Детском парке и парке Гагарина в крымской столице теперь работают в ограниченном режиме.

Для Алушты дожди могут быть опаснее, чем для Ялты. Последствия паводков, недавно пережитых Ялтой, в будущем могут быть еще более тяжелыми для Алушты. И поводы для этого, как правило, созданы самими людьми: сужение русел рек, застройка в зонах подтопления, годами не чищенные водоемы.

В Севастополе резко дорожает аренда жилья. Севастополь вошел в первую пятерку российских городов по росту цен на аренду жилья в первом полугодии.

В Симферополе поменяют концепцию ремонта дворов. Дворы в Симферополе с нового года будут ремонтировать комплексно. В проект планируют включать сразу несколько дворовых территорий.