Организаторы «Боспорских врат» оценили запрет фестиваля в Крыму

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Ущерб от закрытия рок-фестиваля «Боспорские врата» под Керчью составил примерно 11 миллионов рублей, из-за запрета на проведение мероприятия пострадали несколько десятков предпринимателей.

Об этом сообщил соорганизатор фестиваля Станислав Цатурян.

По его словам, документ о запрете на проведение мероприятия команда фестиваля получила 14 июля, за три дня до начала фестиваля и через две недели после того, как от администрации Ленинского района они официально получили разрешение на проведение мероприятия.

«С нами никто спокойно не договаривался и никто ничего нам не объяснял. От Роспотребнадзора мы не получали никаких запретов. Мы получили бумаги только от Ленинского района: 2 июля они нам официально разрешение выдали, а 14 июля в среду сразу после заседания (оперштаба по ситуации с COVID-19 – ред.) скинули запрет», - пояснил Цатурян.

Причины, по которым было отказано в проведении мероприятия, организаторы называют, как минимум, нелогичными.

«В Керчи сейчас активно продаются билеты на концерт Владимира Кузьмина. К нему вообще претензий нет – вопрос только к тем, кто дает на это добро. А это Минкультуры, который с нами вообще не связывался по поводу фестиваля. То есть им все равно, как будет развиваться город Керчь, который сейчас на транзите у всех, кто едет дальше в Крым, все равно, что будет с Ленинским районом. То есть, регионы и развитие этих регионов безразличны всем, несмотря на слова президента о том, что нужно развивать внутренний и событийный туризм. Поэтому на концерте Кузьмина в зале коронавируса не будет – а нас на открытом воздухе коронавирус посещает очень активно!», - заключил Станислав Цатурян.

По его словам, команда организаторов готова была соблюдать меры безопасности вплоть до проведения на месте ПЦР-тестирования.

«Мы собирались заказать мобильную лабораторию из Симферополя, уже договорились, чтобы проводить ПЦР-тестирование. Об этом спрашивали и сами люди, потому что все понимают и писали, что готовы делать тесты на месте: кому-то только ехать три дня было, - пояснил представитель фестиваля. – То есть, мы понимаем, что вирус есть, и готовы были соблюдать все меры безопасности: с температурой никто людей запускать не собирался».

На фестивале планировалось организовать несколько десятков точек фудкорта, участие, кроме 23 музыкальных коллективов планировали принять Федерация автомобильного спорта Крыма, рыцари и казаки, военные реконструкторы. Было раскуплено больше тысячи билетов – и это далеко не все желающие посетить рок-фестиваль, уверяет организатор.

«Я понимаю, что это далеко не окончательное число, потому что многие до последнего чувствовали, что есть риск отмены. Мне много звонили и писали, спрашивали, будет фестиваль или нет. Потому что кому-то нужно было ехать за 1,5-2 тысячи километров! Как мы могли подвести людей? - заключил Цатурян. – И при этом после сообщения об отмене фестиваля мы не получили ни одного негативного отзыва! Все нас понимают, мы получаем только слова поддержки, а многие спрашивают, как можно помочь».

Теперь и у организаторов, и у участников, и у гостей фестиваля только один вопрос: по какому принципу мероприятия запрещают.

«Все понимают, что вирус есть и от него умирают. Но получается, кому-то можно, а кому-то нельзя», - заключил представитель «Боспорских врат».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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