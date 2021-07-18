Нарушителей порядка в Симферополе накажут на 329 тысяч рублей

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Административная комиссия Симферополя выписала штрафов нарушителям на сумму 329 тысяч рублей.

Об этом по итогам заседания под руководством замглавы администрации Владимира Кима сообщает пресс-служба горадминистрации.

Комиссия рассмотрела 73 материала по вопросам нарушения правил благоустройства, парковки на газонах, режима тишины и реализации товаров и услуг в неустановленных для этого местах. В частности, только за незаконную торговлю составлено 35 протоколов, в отношении нарушителей вынесены постановления о наложении штрафов. Если же административные нарушения были незначительны и совершены впервые, то комиссия ограничивалась предупреждением.

«По итогу заседания из 73 рассмотренных материалов вынесены следующие решения: наложение штрафа – 61, перенос – 1, предупреждение – 11. Общая сумма вынесенных штрафов составляет порядка 329 тысяч рублей», - проинформировали в пресс-службе администрации.

В соответствии с Законом РК «Об административных правонарушениях в Республике Крым», нарушение правил благоустройства влечет предупреждение или наложение штрафа: на граждан – от 2 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч; на юрлиц – от 30 до 100 тысяч рублей. За продажу товаров или оказание услуг в неустановленных местах нарушитель также получит предупреждение или же штраф: физические лица - от 4 до 5 тысяч рублей, должностные – от 5 до 15 тысяч, юридические – от 50 до 200 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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