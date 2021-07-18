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Происшествия

На пляже в Балаклаве возможен новый оползень

08:32 воскресенье, 18 июля 2021
Севастополь

В Балаклаве на пляже Васили возможен повторный сход грунта, поэтому находиться в этом месте опасно.

Об этом сообщает Севприроднадзор по результатам обследования территории.

«В настоящее время место срыва обломков остается в неустойчивом состоянии, на склоне отмечаются трещины, что в любой момент может привести к повторным обрушениям и сползанию крупных обломков на пляж. Большую угрозу представляет сползание грунта в правой части пляжа, о чем свидетельствует образовавшаяся глубокая трещина», - сообщили в надзорном ведомстве и попросили воздержаться от посещения этого участка побережья.

Отмечается, что оползневый процесс в этом месте был зафиксирован ранее, в начале года эксперты считали его стабильным, но выпадение обильных осадков привело к его активизации.

Ранее 16 июля сообщалось, что на популярном пляже Васили в Балаклаве обвалился грунт, придавив палатку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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