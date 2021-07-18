Происшествия
На пляже в Балаклаве возможен новый оползень
В Балаклаве на пляже Васили возможен повторный сход грунта, поэтому находиться в этом месте опасно.
Об этом сообщает Севприроднадзор по результатам обследования территории.
«В настоящее время место срыва обломков остается в неустойчивом состоянии, на склоне отмечаются трещины, что в любой момент может привести к повторным обрушениям и сползанию крупных обломков на пляж. Большую угрозу представляет сползание грунта в правой части пляжа, о чем свидетельствует образовавшаяся глубокая трещина», - сообщили в надзорном ведомстве и попросили воздержаться от посещения этого участка побережья.
Отмечается, что оползневый процесс в этом месте был зафиксирован ранее, в начале года эксперты считали его стабильным, но выпадение обильных осадков привело к его активизации.
Ранее 16 июля сообщалось, что на популярном пляже Васили в Балаклаве обвалился грунт, придавив палатку.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму нашествие пауков и божьих коровок. Крымчане жалуются на массовое нашествие божьи коровок на пляжах Новофедоровки, Николаевки и на Тарханкуте.
Изношенность очистных в Крыму грозит экологической катастрофой. Изношенность очистной инфраструктуры в Крыму является серьезной угрозой.
Три тонны мяса закупят для подкормки краснокнижных крымских птиц. В 2021 году в Крыму пройдет 14 подкормок черных грифов и белоголовых сипов.
Севастопольские земли захватывает привозная амброзия. Тема раскинувшихся буйными зарослями сорняков и борьбы с ними в Севастополе этим летом стала особенно актуальной.
В Крыму снова обновился рекорд по COVID-19
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Крыму за сутки снова обновило исторический максимум.
В Ялте пассажиров без масок будут штрафовать
Власти Ялты усиливают контроль соблюдения масочного режима на всех муниципальных маршрутах города, водителей и пассажиров без масок будут штрафовать.
Тление по нескольким очагам: МЧС о ситуации на полигоне в Евпатории
Превышений концентраций загрязняющих веществ на тлеющем мусорном полигоне в Евпатории не выявлено.
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции.
вчера
Ограничения в Крыму по COVID-19: что меняется с 17 июля
19 часов назад
В Севастополе новый ковидный рекорд: оперативная сводка за сутки
В Севастополе зарегистрированы 125 новых случаев заболевания COVID-19, это суточный максимум за все время пандемии.