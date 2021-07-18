Происшествия
Мусорный полигон под Евпаторией потушили на 90 процентов
На данный момент осталось около 10% от первичного возгорания на полигоне ТКО под Евпаторией.
Об этом глава администрации города Роман Тихончук написал на своей странице в Facebook.
«Вчера все очень плодотворно потрудились. Работало более 50 человек и 30 единиц техники – это бульдозеры, самосвалы, поливочные машины, МЧС. Сегодня, по состоянию на 9.00, осталось уже около 10 % от первичного возгорания», — написал Тихончук.
Он добавил, что сейчас на полигоне также работает более 25 машин. Предполагается, что работы будут завершены уже сегодня.
Сообщение о возгорании полигона ТБО между селами Суворовское и Победное поступило 15 июля. Предварительная причина пожара – поджог. Специалисты уже проверили воздух над свалкой на наличие вредных веществ.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
ДТП с маршруткой на трассе Ялта-Симферополь: есть пострадавшие. Два человека получили травмы в результате аварии с участием маршрутного автобуса и легковушки, которая произошла в субботу днем на трассе Ялта-Симферополь.
Попавший под катер севастопольский ныряльщик мог погибнуть накануне. Человек, 12 июля предположительно попавший под катер в Балаклавской бухте, вероятно, был уже мертв на момент столкновения с судном.
Керчанин с кулаками набросился на работницу «Крымэнерго». Житель Керчи напал на контролера электросчетчиков.
В Керчи произошла драка в автобусе по поводу маски, победила полиция. В Керчи сотрудники управления транспорта и управления муниципального контроля вместе с сотрудниками полиции проводят проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте, однако не все рейды обходятся без происшествий.
Советское прошлое и абсурд: эксперт о Крыме
Ремонт дорог посреди лета, автомобильные пробки, советское прошлое и абсурдные коронавирусные ограничения.
Блогера поразила стоимость посещения одного крымского парка
Почти 10 тысяч рублей надо отдать семье с двумя детьми за посещение парка «Айвазовское» на склонах Партенитской долины на Южном берегу Крыма.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции.
вчера
В Крыму с начала лета зафиксировано 15 аварий на линиях электропередач из-за ДТП
Дорожно-транспортные происшествия в Крыму с начала лета 15 раз стали причиной повреждения линий электропередач.