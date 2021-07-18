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Происшествия

Мусорный полигон под Евпаторией потушили на 90 процентов

16:23 воскресенье, 18 июля 2021
Евпатория

На данный момент осталось около 10% от первичного возгорания на полигоне ТКО под Евпаторией.

Об этом глава администрации города Роман Тихончук написал на своей странице в Facebook.

«Вчера все очень плодотворно потрудились. Работало более 50 человек и 30 единиц техники – это бульдозеры, самосвалы, поливочные машины, МЧС. Сегодня, по состоянию на 9.00, осталось уже около 10 % от первичного возгорания», — написал Тихончук.

Он добавил, что сейчас на полигоне также работает более 25 машин. Предполагается, что работы будут завершены уже сегодня.

Сообщение о возгорании полигона ТБО между селами Суворовское и Победное поступило 15 июля. Предварительная причина пожара – поджог. Специалисты уже проверили воздух над свалкой на наличие вредных веществ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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