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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе снова побил рекорд: оперативная сводка

16:04 воскресенье, 18 июля 2021
Севастополь
Коронавирус в Севастополе снова побил рекорд: оперативная сводка

фото © Новости Крыма

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 129 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

За сутки 81 человек выписаны с выздоровлением, трое пациентов скончались. Максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 в Севастополе за весь период пандемии – 125 человек в сутки - был зафиксирован 17 июля.

Всего в городе с начала пандемии выявлено 18 777 человека с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 16 467 пациентов выздоровели, 798 человек умерло.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, за прошедшие сутки на территории республики подтвержден новый антирекорд – 409 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, скончались восемь пациентов, 161 выздоровел.

С начала пандемии общее количество заболевших коронавирусом в Крыму достигло 54 369 человек. 47 203 из них выписаны с выздоровлением, 1646 не справились с болезнью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ограничения в Крыму по COVID-19: что меняется с 17 июля. Новые ограничения вводят в Крыму в целях предотвращения распространения коронавируса, соответствующие изменения внесены в указ главы РК о режиме повышенной готовности.

В Севастополе новый ковидный рекорд: оперативная сводка за сутки. В Севастополе зарегистрированы 125 новых случаев заболевания COVID-19, это суточный максимум за все время пандемии.

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции.

В Севастополе не будут селить туристов без вакцинации. В Севастополе с 16 июля ужесточены антиковидные меры при заселении в гостиницы и организации отдыха на природе, сообщили в правительстве города.

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