Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Организаторы «Боспорских врат» оценили запрет фестиваля в Крыму ● В Крыму снова обновился рекорд по COVID-19 ● В Ялте пассажиров без масок будут штрафовать ● Ограничения в Крыму по COVID-19: что меняется с 17 июля ● В Севастополе новый ковидный рекорд: оперативная сводка за сутки
Коронавирус в Севастополе снова побил рекорд: оперативная сводка
фото © Новости Крыма
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 129 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
За сутки 81 человек выписаны с выздоровлением, трое пациентов скончались. Максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 в Севастополе за весь период пандемии – 125 человек в сутки - был зафиксирован 17 июля.
Всего в городе с начала пандемии выявлено 18 777 человека с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 16 467 пациентов выздоровели, 798 человек умерло.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, за прошедшие сутки на территории республики подтвержден новый антирекорд – 409 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, скончались восемь пациентов, 161 выздоровел.
С начала пандемии общее количество заболевших коронавирусом в Крыму достигло 54 369 человек. 47 203 из них выписаны с выздоровлением, 1646 не справились с болезнью.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ограничения в Крыму по COVID-19: что меняется с 17 июля. Новые ограничения вводят в Крыму в целях предотвращения распространения коронавируса, соответствующие изменения внесены в указ главы РК о режиме повышенной готовности.
В Севастополе новый ковидный рекорд: оперативная сводка за сутки. В Севастополе зарегистрированы 125 новых случаев заболевания COVID-19, это суточный максимум за все время пандемии.
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