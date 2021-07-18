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Какой сегодня праздник 18 июля
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Сегодня, 18 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского
День памяти преподобного Сергия Радонежского для православных россиян имеет особое значение: основатель Троице-Сергиева монастыря, он считается небесным покровителем России. По сути, это был первый святой, который появился на Руси после избавления от татаро-монгольского ига.
В крещении преподобный Сергий получил имя Варфоломей. Очень рано ему, сыну ростовских бояр, было предсказано великое будущее. Согласно житию, еще находясь в материнской утробе, когда его мать молилась в храме, младенец трижды издал крик. И родители, и приходский священник поняли это необычайное явление как знак, что будущий ребенок прославит своей жизнью Святую Троицу. Подобное предзнаменование имело место и в детские годы Варфоломея: однажды, когда он пас лошадей своего отца, то увидел таинственного странника, который благословил его и предрек, что он прославит Бога своею жизнью.
С детства Варфоломей был очень благочестив, усерден в трудах и молитве. Впоследствии вместе с братом Стефаном он удалился для пустынножительства в лес (в 12 верстах от Радонежа). Там они построили келью и небольшой храм, который в 1335 году был освящен в честь Святой Троицы. Но Стефан не выдержал трудностей отшельничества, ушел в Москву, и Варфоломей остался в одиночестве. В 1337 году он постригся в иноческий чин с наречением имени Сергия.
День органов государственного пожарного надзора РФ
Ежегодно 18 июля в России отмечается профессиональный праздник - День создания органов государственного пожарного надзора, который впервые отмечался всеми сотрудниками данных органов в 2007 году.
Точкой отсчета в истории возникновения государственного пожарного надзора (ГПН) стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». А разработан проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года.
На вновь созданные органы Госпожнадзора были возложены функции разработки противопожарных мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состоянием пожарной безопасности организаций, техническая нормализация пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования, руководство делом автоматического огнетушения и пожарной сигнализации, рассмотрение уставов добровольных пожарных организаций и содействие развитию пожарно-технического образования в стране.
Афанасьев день
Народный праздник «Афанасьев день» отмечается 18 июля (по старому стилю - 5 июля). В церковном календаре день посвящается памяти преподобного Афанасия Афонского. Другие названия праздника: «Афанасий», «Месяцев праздник», «Лунный праздник». На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящен луне.
Также сегодня, 18 июля, отмечают такие праздники:
- День хозяйственной службы органов внутренних дел РФ
- День памяти преподобного Афанасия Афонского
- Международный день Нельсона Манделы (Nelson Mandela International Day)
- День металлурга
- День прогулок под дождем
- Всемирный день слушания (World Listening Day)
- День икры (National Caviar Day) в США
- День кислых конфет (National Sour Candy Day) в США
- День знакомства с вашими клиентами (National Get to Know Your Customers Day) в США
- День Конституции Уругвая
- День без купальников (Day Without Bathing Suits)
Сегодня именины празднуют: Сергей, Афанасий, Степан, Кирилл, Анна, Киприан, Камилла, Арнольд, Кирилла, Лампад.
Что происходило 18 июля в прошлые годы
64 - пожар в Риме: город в итоге сгорел дотла.
1325 - ацтеки основали посреди озера Тескоко город Теночтитлан, ставший столицей ацтекской империи.
1898 - основан один из старейших испанских футбольных клубовАтлетик Бильбао.
1915 - во время Первой мировой войны австрийская подводная лодка в Адриатическом море атаковала итальянский крейсер «Джузеппе Гарибальди» и потопила его.
1925 - впервые опубликована «Mein Kampf» (Моя борьба) Адольфа Гитлера.
1932 - Турция вступила в Лигу Наций и стала ее 56-м членом.
1941 - немецкая авиация уничтожила железнодорожный состав на станции Лычково в Новгородской области, эвакуировавший из блокадного Ленинграда около 2000 детей.
1947 - Британская Индия из рук короля Великобритании Георг VI получает независимость.
1957 - в США отмечается национальный праздник: День Хот-дога.
1968 - основана компания «Intel» (в настоящее время международная корпорация, занимающая ведущие позиции в области компьютерных технологий).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 июля. Какие праздники будут завтра?
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