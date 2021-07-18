Часть НТО в Симферополе оказались незаконными

150 нестационарных торговых объектов проверили власти Симферополя за последние полтора месяца, из них 13 точек были размещены незаконно.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы. По словам заместителя главы администрации Владимира Кима, работа началась 1 июня.

«По состоянию на 13 июля в добровольном порядке демонтированы восемь НТО. По пяти объектам направлены запросы в департамент развития муниципальной собственности Симферополя с целью установления статуса земельных участков – частная или муниципальная это собственность», - пояснил Владимир Ким.

Еще четыре административных протокола городские власти составили на незаконное размещение летних площадок, уточнил чиновник. При этом предпринимателям напомнили, что даже если демонтаж объектов проводится силами городских властей, расходы за снос и хранение все равно будут возложены на собственников объектов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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