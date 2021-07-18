Блогера поразила стоимость посещения одного крымского парка

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Почти 10 тысяч рублей надо отдать семье с двумя детьми за посещение парка «Айвазовское» на склонах Партенитской долины на Южном берегу Крыма.

Такой прейскурант удивил блогера из Ростова-на-Дону Галину Шефер.

На своем канале в «Яндекс.Дзен» женщина рассказала подписчикам о планах посетить парк «Айвазовское». Несмотря на то, что ранее с семьей она уже побывала во многих крымских парках, этот ей советовали как «самый красивый».

Однако, зайдя на официальный сайт «Айвазовского», Галина была поражена расценками. За семейный визит в разгар сезона необходимо заплатить 1200 рублей за взрослый и 600 рублей за детский билет. При этом посещение «Японского сада» оплачивается дополнительно: 500 рублей за ознакомительный получасовой тур или 1000 рублей за экскурсионное обслуживание.

«То есть нам сходить семьей из трех взрослых (ребенок 14 лет — взрослый, ага) + ребенок 12 лет — итого 4200 рублей за сам парк и еще 4 тысячи — за Японский сад», — поделилась расчетами блогер.

Женщина поинтересовалась у читателей, стоит ли своих денег это место, поскольку большинство парков Южнобережья Крыма бесплатны для посещения.

Многие подписчики ее блога возмутились такими цифрами и призвали бойкотировать «Айвазовское» до тех пор, пока цена не снизится. Те читатели, кто все же выложил кругленькую сумму за вход, согласились, что при всей ухоженности парка расценки совсем не демократичные.

«Кроме того, летом вообще большую часть времени парк закрыт для сторонних посетителей. Там отдыхают небожители, и простой люд их раздражает», — поделилась наблюдениями одна из читательниц в комментариях.

В администрации парка пояснили, что стоимость складывается из оплаты труда множества рабочих, а также стоимости ценных саженцев со всего мира, коллекцию которых постоянно обновляют.

В тексте использованы материалы: Форпост

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