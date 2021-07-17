Власть
Жительница Севастополя обвиняется в организации незаконной миграции
Жительница Севастополя обвиняется в организации незаконной миграции на территории полуострова.
Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Крыму.
«Женщина осуществляла подбор иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации с превышением разрешенных сроков пребывания. Затем за денежное вознаграждение она изготавливала фальшивые документы, позволяющие находиться на территории нашей страны еще до 90 суток», – говорится в сообщении.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции). Дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.
Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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