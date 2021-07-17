Власти увидели, что спрос на отдых в Крыму и Севастополе снова растет

фото © Flickr

Спрос на отдых в Крыму, по сравнению с предыдущей неделей, возрос в среднем на 20%, а в отдельных курортных городах показатель увеличился вдвое, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные аналитического отчета специалистов туристических сервисов.

«Мы заметили, что турпоток в Ялту увеличился на 55 процентов со второго квартала июля относительно начала месяца», – сообщил эксперт сервиса бронирования жилья Tvil.ru Юрий Яковлев.

Рост интереса к Крыму со стороны российских туристов на фоне доступности курортов Турции, Египта, Франции и Чехии специалисты объясняют довольно быстрым восстановлением инфраструктуры крымских городов, пострадавших от наводнения, а также отсутствием жестких антиковидных мер при заселении в гостиницы.

Так, в Евпатории число бронирований мест в объектах размещения выросло на 6%, в Алуште и Феодосии на 13%, в Судаке на 21%.

Примечательно, что увеличился спрос на отели и в Севастополе. На сегодняшний день, по сравнению с прошлой неделей, наблюдается рост на 17%. При этом, согласно распоряжению местных властей, с 16 июля отдыхающие в возрасте от 18 лет при заселении обязаны предъявлять сертификат о вакцинации либо справку об антителах – ПЦР-тест недействителен. Однако предусмотрен региональный «бонус» для детей: им ничего предъявлять не нужно, если они в сопровождении взрослых, у которых есть все необходимые документы.

В то же время в других регионах страны спрос на отдых в отелях, доступных на таких условиях, упал на 7 – 18%. Такую динамику аналитики сервиса поездок и путешествий объясняют тем, что более половины всех туристов, запланировавших отдых этим летом именно в Крыму, уже вакцинировались или намерены сделать прививку в ближайшее время, так что ограничения их не останавливают. Остальные же путешественники, согласно данным опроса, заявили о неготовности делать прививку ради поездок.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о том, почему отели не спешат снижать цены после открытия Турции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти неожиданно решили, что туристы стали выбирать для отдыха села Крыма. В Крыму получает развитие агротуризм, все большее число гостей полуострова проводят отпуск в селах и деревнях полуострова.

На пляжах Ялты морская вода не соответствует нормам. Закрытых пляжей в ялтинском регионе осталось гораздо меньше, чем открытых.

Уровень бронирования отелей в Севастополе снизился вдвое. Уровень бронирования средств размещения в Севастополе до конца курортного сезона составляет менее 50%, что почти вдвое ниже, чем в «доковидном» 2019 году.

В Ялте 17 пляжей остаются закрытыми для купания. В пострадавшей от наводнения Большой Ялте остаются закрытыми для купания еще 17 пляжей, сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС.