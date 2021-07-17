Курортный сезон
Развитие сюжета: Власти Крыма допускают введение обязательной вакцинации для туристов ● В Крыму за сутки утонули четыре отдыхающих, еще один пропал ● На пляжах Ялты морская вода не соответствует нормам ● Уровень бронирования отелей в Севастополе снизился вдвое ● Туристы стали чаще ездить в Крым поездами
Власти увидели, что спрос на отдых в Крыму и Севастополе снова растет
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Спрос на отдых в Крыму, по сравнению с предыдущей неделей, возрос в среднем на 20%, а в отдельных курортных городах показатель увеличился вдвое, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные аналитического отчета специалистов туристических сервисов.
«Мы заметили, что турпоток в Ялту увеличился на 55 процентов со второго квартала июля относительно начала месяца», – сообщил эксперт сервиса бронирования жилья Tvil.ru Юрий Яковлев.
Рост интереса к Крыму со стороны российских туристов на фоне доступности курортов Турции, Египта, Франции и Чехии специалисты объясняют довольно быстрым восстановлением инфраструктуры крымских городов, пострадавших от наводнения, а также отсутствием жестких антиковидных мер при заселении в гостиницы.
Так, в Евпатории число бронирований мест в объектах размещения выросло на 6%, в Алуште и Феодосии на 13%, в Судаке на 21%.
Примечательно, что увеличился спрос на отели и в Севастополе. На сегодняшний день, по сравнению с прошлой неделей, наблюдается рост на 17%. При этом, согласно распоряжению местных властей, с 16 июля отдыхающие в возрасте от 18 лет при заселении обязаны предъявлять сертификат о вакцинации либо справку об антителах – ПЦР-тест недействителен. Однако предусмотрен региональный «бонус» для детей: им ничего предъявлять не нужно, если они в сопровождении взрослых, у которых есть все необходимые документы.
В то же время в других регионах страны спрос на отдых в отелях, доступных на таких условиях, упал на 7 – 18%. Такую динамику аналитики сервиса поездок и путешествий объясняют тем, что более половины всех туристов, запланировавших отдых этим летом именно в Крыму, уже вакцинировались или намерены сделать прививку в ближайшее время, так что ограничения их не останавливают. Остальные же путешественники, согласно данным опроса, заявили о неготовности делать прививку ради поездок.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о том, почему отели не спешат снижать цены после открытия Турции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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