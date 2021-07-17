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Власть

В Ялте нашли множество ошибок кадастровых инженеров

07:10 суббота, 17 июля 2021
Ялта
В Ялте нашли множество ошибок кадастровых инженеров

фото © Новости Крыма

Управляющие компании проконтролируют кадастровых инженеров при межевании придомовых территорий многоквартирных домов в Ялте.

Об этом на совещании по вопросам городского хозяйства заявила глава администрации города Янина Павленко.

«Процесс межевания придомовых территорий МКД медленно, но верно движется. Из 2583 многоквартирных домов придомовые территории оформлены у 434, в этом году на учет должны поставить еще 714. Остальные – в работе», – сообщила она.

При этом Павленко обратила внимание, что в ходе общественных слушаний жители часто указывают на ошибки кадастрового инженера. «Работой по итогам конкурса занималась компания из Омска, и на натуру их представители, похоже, не выезжали», – отметила она.

Глава администрации заверила, что недочеты будут исправлены. «Но теперь кадастровые инженеры будут проводить все работы только вместе с управляющими компаниями», – пообещала она.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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