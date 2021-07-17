В Севастополе резко дорожает аренда жилья

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Севастополь вошел в первую пятерку российских городов по росту цен на аренду жилья в первом полугодии.

Об этом говорится в исследовании рынка, проведенного экспертами портала «Мир квартир».

В частности, в Севастополе аренда однокомнатных квартир подорожала на 12,2%, двухкомнатных – на 8,6%, трехкомнатных – на 10,5%. По динамике цен город-герой находится на четвертом месте. В тройке лидеров – Сочи (+28,1%, +19,2% и +9,9%), Калининград (+17%, +14,8% и +11,5%) и Махачкала (+16,9%, +8,9% и +10,2%).

Аналитики поясняют, что в сильном подорожании Сочи, Калининграда и Севастополя сыграл роль сезонный фактор – ценники там подскочили именно в июне. При этом за последние полтора года заметно выросла аренда в тех городах, где она всегда была особенно дешевой – Новокузнецке, Тольятти, Нижнем Тагиле, Саранске, Брянске, Смоленске и т.д. Если до пандемии среди 70 городов насчитывалось 14, где средняя «однушка» не дотягивала до уровня 10 тыс. рублей в месяц, то сейчас таких городов всего шесть, констатируют эксперты.

По оценкам портала, в первой половине этого года аренда однокомнатных квартир подорожала в 50 городах из 70, двухкомнатных – в 52, трехкомнатных – в 50.

«Сейчас средняя по всем городам квартира с одной комнатой сдается за 14 324 рубля в месяц, что на 6,9% больше, чем в начале года, и на 8,7% больше, чем в июне 2020. Двухкомнатная квартира стоит 18 901 рубль в месяц, +3,7% за полгода и +7,9% за год. Трехкомнатная – 24 760 рублей, +2,9% за полугодие и +3,3% с июня 2020», – уточнили специалисты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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