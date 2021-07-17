Власть
В Севастополе разрешили шумное строительство по выходным
фото © Новости Крыма
Севастопольские депутаты приняли во втором чтении изменения в спорный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Но прения продолжаются, и документ может быть пересмотрен, так как лишает горожан тишины и покоя в единственный выходной день – воскресенье.
Такое мнение высказала парламентарий Елена Глотова.
«Надеюсь, что после принятия этого закона – а он нужен, его нужно принимать, – он будет промониторен очень тщательно и запретная норма на строительные шумы в выходной день все же появится», – сказала Глотова.
Она призвала жителей города поучаствовать в совершенствовании документа и писать в Законодательное собрание всех тех, кто считает, что воскресенье должно быть «свободным от строительных работ».
По мнению одного из соавторов документа, депутата Вячеслава Горелова, предусмотреть все возможные ситуации и охватить все предпочтения граждан таким законом невозможно, даже если он будет пересматриваться многократно. Так как мнения людей по ряду вопросов сильно различаются, а очень многие вещи в жизни решаются благодаря добрососедским отношениям, а не бумагам, считает парламентарий.
Согласно новому закону, строительные работы в выходные разрешены, но не в течение всего дня, а только с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 19-00 часов. В целом шуметь в выходные нельзя с 23-00 до 9 утра, а в будни – с 22-00 до 7 часов.
Изменения коснулись и конкретных мест. Теперь в числе защищаемых от шума территорий нет лифтов и лестничных площадок, но есть Приморский и Матросский бульвары, где с 8 и до 23 ежедневно запрещено использование усилительной аппаратуры, игра на музыкальных инструментах, пение, декламация, и крики. Так что музыкальные группы и караоке в центре города этим летом больше не появятся. Разве что с разрешения правительства: на официальные, одобренные властями публичные культурные и зрелищные мероприятия закон не распространяется.
Само понятие шума тоже изменили. В нем больше нет цифр и диапазонов частот: депутаты посчитали это лишним, так как каждый человек по-своему воспринимает внешние раздражители. Теперь шум, согласно закону Севастополя, это «совокупность звуков различной силы и высоты, беспорядочно меняющаяся во времени и вызывающая неприятные субъективные ощущения.
К шумам, согласно документу, не относятся плач ребенка, топот шагов, звуки воды в инженерных системах, погрузочно-разгрузочные работы в отдельно стоящих магазинах, уборка мусора на контейнерных площадках и прочие шумы, характерные для обычной жизнедеятельности человека и работы оперативных служб во время аварий, ЧС и прочих угроз.
Депутаты назвали закон «живым» и намерены рассмотреть его повторно через три – четыре месяца по итогам практики правоприменения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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