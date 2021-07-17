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Коронавирус в Крыму

В Севастополе новый ковидный рекорд: оперативная сводка за сутки

В Севастополе новый ковидный рекорд: оперативная сводка за сутки

фото © meduza.io

В Севастополе зарегистрированы 125 новых случаев заболевания COVID-19, это суточный максимум за все время пандемии.

Об этом сообщается в оперативной сводке правительства города.

«187 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 49 до 95 лет», - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 18 648 человек. В настоящий момент выздоровели 16 386 человек, 795 умерли.Под наблюдением находится 533 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе не будут селить туристов без вакцинации. В Севастополе с 16 июля ужесточены антиковидные меры при заселении в гостиницы и организации отдыха на природе, сообщили в правительстве города.

Севастополю не хватает четверти всех докторов. В государственной системе здравоохранения Севастополя в 2020 году работали 1 656 врачей, 3 388 сотрудников среднего звена и 1 378 – младшего звена. Укомплектованность врачебными кадрами в медицинских организациях составляла 71,3%, средним медицинским персоналом – 76,9%.

Почти четыре сотни крымчан заразились за сутки. За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.

Центр крови в Симферополе сообщил о нехватке доноров. Дефицит доноров связан с периодом отпусков и массовой вакцинацией от коронавируса.

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