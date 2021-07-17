Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов придумал рецепт, как победить коронавирус в Крыму ● В Керчи произошла драка в автобусе по поводу маски, победила полиция ● В Севастополе не будут селить туристов без вакцинации ● Почти четыре сотни крымчан заразились за сутки
В Севастополе новый ковидный рекорд: оперативная сводка за сутки
фото © meduza.io
В Севастополе зарегистрированы 125 новых случаев заболевания COVID-19, это суточный максимум за все время пандемии.
Об этом сообщается в оперативной сводке правительства города.
«187 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 49 до 95 лет», - говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 18 648 человек. В настоящий момент выздоровели 16 386 человек, 795 умерли.Под наблюдением находится 533 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе не будут селить туристов без вакцинации. В Севастополе с 16 июля ужесточены антиковидные меры при заселении в гостиницы и организации отдыха на природе, сообщили в правительстве города.
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