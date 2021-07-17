В Крыму снимут телесериал «Ангел мести»

На Крымском полуострове, где уже идет работа над такими фильмами, как «Гардемарины 1787. Война», «Русская жена», будет работать еще одна команда киношников.

- Приступили к съемкам 12-серийного фильма «Ангел мести» для Первого канала,- такая новость появилась в паблике «Кинокомпания «Марс Медиа».

Главный герой фильма, как сообщают авторы пост в VK, офицер-подводник Андрей Корсаков. Молодой мужчина из-за предательства друзей и коварства коррумпированного военного прокурора, лишается доброго имени, любимой женщина и свободы.

Через много лет он под чужим именем возвращается в родной город, намереваясь отомстить всем, кто виноват в его бедах.

— Бывшие друзья не подозревают, что скоро их благополучной, беззаботной жизни придет конец, и им придется платить по счетам, — и авторы поста отмечают, что «съемки сериала пройдут в Москве и Подмосковье, Севастополе и Феодосии».

Режиссер «Ангела мести» Дарья Полторацкая, в главных ролях – Денис Никифоров, Татьяна Арнтгольц, Петр Баранчеев, Максим Битюков, Тимур Бадалбейли, Юрий Батурин, Нелли Уварова и другие.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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