Культура
В Крыму снимут телесериал «Ангел мести»
На Крымском полуострове, где уже идет работа над такими фильмами, как «Гардемарины 1787. Война», «Русская жена», будет работать еще одна команда киношников.
- Приступили к съемкам 12-серийного фильма «Ангел мести» для Первого канала,- такая новость появилась в паблике «Кинокомпания «Марс Медиа».
Главный герой фильма, как сообщают авторы пост в VK, офицер-подводник Андрей Корсаков. Молодой мужчина из-за предательства друзей и коварства коррумпированного военного прокурора, лишается доброго имени, любимой женщина и свободы.
Через много лет он под чужим именем возвращается в родной город, намереваясь отомстить всем, кто виноват в его бедах.
— Бывшие друзья не подозревают, что скоро их благополучной, беззаботной жизни придет конец, и им придется платить по счетам, — и авторы поста отмечают, что «съемки сериала пройдут в Москве и Подмосковье, Севастополе и Феодосии».
Режиссер «Ангела мести» Дарья Полторацкая, в главных ролях – Денис Никифоров, Татьяна Арнтгольц, Петр Баранчеев, Максим Битюков, Тимур Бадалбейли, Юрий Батурин, Нелли Уварова и другие.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Киношники ищут крымчан с упитанными животами. Необычное объявление о наборе актеров появилось сегодня в социальных сетях, пишет «КП-Крым».
В Крыму на киносъемки приглашают людей со злыми лицами. Потеплело, чуть ослабил хватку ковид, и Крым наводнили киношники.
В Крыму вместо фильма об «ЛНР» показали картину про бойцов АТО. Показ фильма «Ополченочка» сорвался на кинофестивале «Золотой Витязь». Вместо него запустили кино про ВС Украины.
Крым станет площадкой для российских ужасов и комедий. Развитие кинопроизводства, помимо экономической выгоды, создает особую культурную среду.
Рекордную жару в Крыму сменит грозовой циклон
Следующая неделя в Крыму начнется с аномально-жаркой погоды, синоптики прогнозируют новые температурные рекорды, а затем полуостров накроет циклон с ливнями и дождями.
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции.
В Крыму фиксируют рост цен: свекла и морковь бьют рекорды
Среди регионов Южного федерального округа максимальный рост потребительских цен наблюдался в Севастополе – на 1,2%.
Ливень накрыл Симферополь: синоптики прогнозируют град
Ливень накрыл Симферополь, сильные осадки с градом и шквалистым ветром синоптики прогнозируют до конца дня, объявлено очередное штормовое предупреждение.
13 июля
На поиски пресной воды под Азовским морем выделили еще 300 млн
Правительство России выделяет «Росгеологии» 300 миллионов рублей для проведения геологоразведки по поиску пресной воды под дном Азовского моря.