Общество
В Крыму неожиданно выросло количество новых браков
Крымчане стали чаще вступать в брак.
С января по май 2021 года количество бракосочетаний выросло на 35,7%, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю.
«Количество браков, зарегистрированных в органах ЗАГС в январе-мае 2021 года, составило 3499 пар. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 920 пар, или 35,7%», — рассказали в пресс-службе.
Также изменилась статистика по количеству разводов. За аналогичный период их число увеличилось на 545 случаев или 25%.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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