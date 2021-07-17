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Общество

В Крыму неожиданно выросло количество новых браков

12:42 суббота, 17 июля 2021

Крымчане стали чаще вступать в брак.

С января по май 2021 года количество бракосочетаний выросло на 35,7%, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю.

«Количество браков, зарегистрированных в органах ЗАГС в январе-мае 2021 года, составило 3499 пар. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 920 пар, или 35,7%», — рассказали в пресс-службе.

Также изменилась статистика по количеству разводов. За аналогичный период их число увеличилось на 545 случаев или 25%.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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