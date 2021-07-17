В Черном море испытали плавающий танк «Спрут-СДМ1»

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел первый этап государственных испытаний в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

На первом этапе морских испытаний машина показала «высокие водоходные качества» во время проверок в акватории Черного моря и подтвердила возможность транспортировки большими десантными кораблями, рассказали в Ростехе.

На втором этапе машине предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 и эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов.

«Спрут-СДМ1» не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Машина способна решать сложные тактические задачи, в частности разведку, работу в составе рейдовых или передовых отрядов, ведение маневренной обороны, форсирование водных преград, морские десантные операции, контроль территории. В первую очередь, «Спрут» создается для Воздушно-десантных войск России, но, я уверен, он заинтересует и иностранных заказчиков», - рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Он отметил, что в первую очередь, машина может заинтересовать представителей Индии, Азии, Ближнего Востока.

В Ростехе отметили, что осенью этого года танку предстоят климатические испытания: изделие доказало свою работоспособность в условиях высоких температур, теперь ему предстоит выдержать эксплуатацию в условиях холода. Также продолжаются ходовые испытания машины: ей предстоит пройти 8 тысяч километров – полный объем гарантийного пробега, доказывающий надежность и безотказность систем. Стрельбовые испытания также запланированы в течение всего срока госиспытаний на каждом этапе.Успешно пройденные испытания позволят приступить к серийному выпуску машин, а сам «Спрут-СДМ1» будет рекомендован для принятия на вооружение российской армией.

«Спрут-СДМ1» представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Комплекс вооружения предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели до 5 км. Боевая машина с экипажем в три человека развивает скорость до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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