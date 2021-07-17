У 18-летнего крымчанина украли больше 100 тысяч под предлогом продажи машины

К симферопольским правоохранителям обратился 18-летний местный житель с заявлением о том, что его знакомый под предлогом продажи автомобиля ВАЗ 2105 украл у него деньги в размере 105 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний симферополец. Задержанный дал признательные показания», – рассказали в ведомстве.

По словам задержанного, он изначально не собирался продавать автомобиль другу, планируя получить от него деньги за машину, не отдавая ее.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание на срок до пяти лет лишения свободы.

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