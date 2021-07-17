Тление по нескольким очагам: МЧС о ситуации на полигоне в Евпатории

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Превышений концентраций загрязняющих веществ на тлеющем мусорном полигоне в Евпатории не выявлено.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС в субботу.

«Лабораториями специализированных организаций проводятся замеры на наличие загрязняющих веществ в воздухе. На данный момент превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Ситуация находится под контролем правительства Республики Крым», - сообщил находящийся на месте тушения пожара министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев.

По его словам, сейчас все силы направлены на привлечение максимального количества техники: бульдозеров, самосвалов, экскаваторов, водовозок. Общая площадь полигона около 25 га, и по состоянию на утро субботы тление охватило 1600 квадратных метров. Открытого горения не наблюдается, идет тление по нескольким очагам. Спасатели и техника проводят проливку водой и отсыпку грунтом.

«Угрозы распространения нет», - добавил глава крымского МЧС.

Вечером 15 июля под Евпаторией, между селами Суворовское и Победное, загорелся мусорный полигон МУП «Экоград». Спасатели вместе с городскими службами оперативно предотвратили угрозу распространения огня. Уже к утру субботы открытых очагов возгорания не фиксировалось, происходит тление. По информации главы администрации Евпатории, тушение может занять неделю.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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