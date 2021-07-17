Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов придумал рецепт, как победить коронавирус в Крыму ● В Керчи произошла драка в автобусе по поводу маски, победила полиция ● В Севастополе не будут селить туристов без вакцинации ● Почти четыре сотни крымчан заразились за сутки ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © pixabay.com
За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 287 выявлены при обращении за медицинской помощью, 102 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 случаев завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5881 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 242 человека, выздоровевших за весь период –47 042 человека.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастополю не хватает четверти всех докторов. В государственной системе здравоохранения Севастополя в 2020 году работали 1 656 врачей, 3 388 сотрудников среднего звена и 1 378 – младшего звена. Укомплектованность врачебными кадрами в медицинских организациях составляла 71,3%, средним медицинским персоналом – 76,9%.
Почти четыре сотни крымчан заразились за сутки. За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.
Центр крови в Симферополе сообщил о нехватке доноров. Дефицит доноров связан с периодом отпусков и массовой вакцинацией от коронавируса.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Рекордную жару в Крыму сменит грозовой циклон
Следующая неделя в Крыму начнется с аномально-жаркой погоды, синоптики прогнозируют новые температурные рекорды, а затем полуостров накроет циклон с ливнями и дождями.
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции.
В Крыму фиксируют рост цен: свекла и морковь бьют рекорды
Среди регионов Южного федерального округа максимальный рост потребительских цен наблюдался в Севастополе – на 1,2%.
Ливень накрыл Симферополь: синоптики прогнозируют град
Ливень накрыл Симферополь, сильные осадки с градом и шквалистым ветром синоптики прогнозируют до конца дня, объявлено очередное штормовое предупреждение.
13 июля
На поиски пресной воды под Азовским морем выделили еще 300 млн
Правительство России выделяет «Росгеологии» 300 миллионов рублей для проведения геологоразведки по поиску пресной воды под дном Азовского моря.