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Коронавирус в Крыму

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

09:58 суббота, 17 июля 2021
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © pixabay.com

За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 287 выявлены при обращении за медицинской помощью, 102 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5881 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 242 человека, выздоровевших за весь период –47 042 человека.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополю не хватает четверти всех докторов. В государственной системе здравоохранения Севастополя в 2020 году работали 1 656 врачей, 3 388 сотрудников среднего звена и 1 378 – младшего звена. Укомплектованность врачебными кадрами в медицинских организациях составляла 71,3%, средним медицинским персоналом – 76,9%.

Почти четыре сотни крымчан заразились за сутки. За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.

Центр крови в Симферополе сообщил о нехватке доноров. Дефицит доноров связан с периодом отпусков и массовой вакцинацией от коронавируса.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

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