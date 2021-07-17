Рекордную жару в Крыму сменит грозовой циклон

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Следующая неделя в Крыму начнется с аномально-жаркой погоды, синоптики прогнозируют новые температурные рекорды, а затем полуостров накроет циклон с ливнями и дождями.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Ближайшая неделя будет разделена на два периода: солнечный - с аномально-жаркой, а порой и рекордно жаркой погодой, и дождливый. Вторая половина предстоящей недели опять готовит испытание вторжением циклона с ливнями и грозами, как я называю это - «все камни с неба», - рассказал Тишковец.

Так, в предстоящие выходные температура воздуха ночью составит +18…+23 градуса, днем воздух прогреется до +33…+37. Начиная с воскресенья и в следующие три дня синоптики прогнозируют в Крыму сразу три новых рекорда по температуре.

«В воскресенье мы должны повторить или побить рекорд дневной температуры 2001 года – тогда в Симферополе было зафиксировано +36,3. В понедельник и вторник ночью до +25, днем, соответственно, +33…+38 и +34…+39 градусов. В этом случае падут рекорды 2011 года, когда в Симферополе в этот день было +35,8 и 2007 года – тогда синоптики зафиксировали отметку в +36», - рассказал Тишковец.

Портиться погода начнет в среду. С запада подберется Балканский циклон, который принесет на полуостров ливень, грозы и незначительное понижение температуры. В четверг дождливая погода также сохранится, при этом эпицентр стихии может прийтись на восток Крыма, озвучил предварительный прогноз эксперт.

Температура морской воды у берегов Крыма в пределах +23…+25 градусов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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