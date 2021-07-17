Общество
Прогноз погоды в Крыму на субботу 17 июля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 17 июля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 33, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 62 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 31, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 81 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 30, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 72 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 31, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 81 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 31, ночью около 26 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 34, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 73 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 34, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 75 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 34, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 72 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью около 21 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 77 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью около 22 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 72 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 25, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 25, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.
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