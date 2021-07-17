Ограничения в Крыму по COVID-19: что меняется с 17 июля

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Новые ограничения вводят в Крыму в целях предотвращения распространения коронавируса, соответствующие изменения внесены в указ главы РК о режиме повышенной готовности.

Детские лагеря в Крыму с невакцинированным персоналом переводят в закрытый режим работы с 1 августа. Это касается организаций отдыха и оздоровления с охватом иммунизации персонала менее 95%.

«С 1 августа 2021 года перевести в закрытый режим работы организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (2 компонента) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала составляет менее 95%», – говорится в сообщении.

Об организациях соцоблсуживания

Требования по максимальному охвату иммунизацией персонала также предусмотрены и для учреждений социального обслуживания населения. В закрытый режим при охвате в 95%.

«Получатели социальных услуг (взрослое население) не могут покидать учреждения на время отпуска либо по другим обстоятельствам бытового характера, за исключением лиц, имеющих законченный вакцинальный комплекс против новой коронавирусной инфекции(COVID-19). Допуск (поступление) получателей социальных услуг в стационарные социальные учреждения осуществлять на основании предоставленного отрицательного результата лабораторного обследования методом ПЦР на наличие новой коронавирусной инфекции(COVID-19), полученного не ранее 72 часов до прибытия в учреждение», - уточняется в указе.

О диспансеризации

В соответствии с новой редакцией указа, диспансеризация населения прекращается с сегодняшнего дня и до 17 августа.

«В период с 17 июля до 17 августа приостановить работу по проведению диспансеризации населения, которая осуществляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования», - говорится в документе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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