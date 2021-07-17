Водный кризис
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На поиски пресной воды под Азовским морем выделили еще 300 млн
фото © Новости Крыма
Правительство России выделяет «Росгеологии» 300 миллионов рублей для проведения геологоразведки по поиску пресной воды под дном Азовского моря.
Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить в 2021 году Роснедрам из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 300 миллионов рублей для предоставления субсидии акционерному обществу «Росгеология» на финансовое обеспечение проведения в акватории Азовского моря дистанционных геофизических исследований и бурения поисковых гидрогеологических скважин для определения наличия и оценки ресурсов питьевых подземных вод», – сказано в документе.В течение ближайшего месяца Минприроды России должно внести в правительство проект соответствующего постановления.
Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии поручен Федеральному агентству по недропользованию (Роснедра). Доклад по этому вопросу должен быть представлен в кабмин не позднее 1 февраля 2022 года.
В апреле правительство России выделило «Росгеологии» субсидию в размере 70 миллионов рублей на исследование возможных водоносных горизонтов под Азовским морем. Предварительные данные показали, что в этом районе находятся запасы воды, которые могут позволить ежегодно забирать от 0,5 до 1,2 миллиарда кубометров.Разведка месторождений пресной воды под Азовским морем ведется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что полные данные от геологов о запасах, глубине залегания и качестве этой воды правительство получит к концу июля.Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что пресная вода под дном Азовского моря, скорее всего, будет требовать дополнительной очистки из-за высокой минерализации, поэтому очищать большие объемы такой воды не представляется возможным.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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