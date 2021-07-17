Происшествия
Крымчанин пойдет под суд за убийство собаки
65-летний житель села Верхнекурганное Симферопольского района ответит в суде за жестокое обращение с собакой.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Правоохранители задержали мужчину после публикации в соцсетях видео о жестоком обращении с собакой, в результате которого животное погибло. Злоумышленник объяснил свой поступок тем, что собака загрызла его цыплят.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными). Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что житель Ялты нанес своей жене 100 ударов кухонным топором и ножницами.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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