Крымчанин пойдет под суд за убийство собаки

65-летний житель села Верхнекурганное Симферопольского района ответит в суде за жестокое обращение с собакой.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Правоохранители задержали мужчину после публикации в соцсетях видео о жестоком обращении с собакой, в результате которого животное погибло. Злоумышленник объяснил свой поступок тем, что собака загрызла его цыплят.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными). Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что житель Ялты нанес своей жене 100 ударов кухонным топором и ножницами.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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