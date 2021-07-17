Капремонт Лазурной набережной в Евпатории подорожал на десятки миллионов

Стоимость капитального ремонта Лазурной набережной в Евпатории увеличилась на 30 млн руб.

В соответствии с распоряжением главы Республики Крым, новый контракт с единственным подрядчиком заключен на сумму почти в 120 млн руб.

«Капитальный ремонт набережной Лазурная, Евпатория, 1 этап, с ценой контракта 118 573 292 (сто восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят три тысячи двести девяносто два) рубля 00 копеек», – говорится в распоряжении.

Строительно-монтажные работы будет выполнять ООО «АМАРА».

Планируется, что все работы будут выполнены без привлечения к выполнению работ третьих лиц. Контракт заключен на срок до 31 декабря.

В апреле 2021 года глава Крыма уже назначал ООО «АМАРА» подрядчиком первого этапа капремонта Лазурной набережной, но с ценой контракта 89 млн руб. В новом распоряжении Аксенова не поясняется, с чем связано увеличение суммы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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