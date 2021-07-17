Какой сегодня праздник 17 июля

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Сегодня, 17 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День авиации Военно-Морского Флота РФ

Дата 17 июля считается Днем основания морской авиации Военно-Морского Флота Российской Федерации. Как праздничная она была установлена приказом главнокомандующего ВМФ РФ № 253 от 15 июля 1996 года.

17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Победа в этом воздушном бою положила начало истории российской морской авиации.

Сегодня авиация ВМФ РФ является родом сил Военно-морского флота России и условно делится на корабельную авиацию и авиацию берегового базирования. А функционально морская авиация подразделяется на рода авиации: морскую ракетоносную; противолодочную; истребительную; разведывательного и вспомогательного назначения (дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, РЭБ, противоминную, обеспечения управления и связи, заправки летательных аппаратов топливом в воздухе, поисково-спасательную, транспортную, санитарную).

День рождения «Диснейленда»

17 июля отмечается день открытия лучшего в мире парка развлечений — Disneyland / Диснейленда. Мало кто знает, что с этой датой связана некоторая путаница. Строго говоря, для широкой публики он официально открылся 18 июля 1955 года.

Накануне была устроена презентация для представителей прессы и официальных лиц, которых пускали по специальным приглашениям. Но день для прессы выдался таким неудачным (об этом дальше), что сам Уолт Дисней предпочитал не вспоминать об этом. Только много лет спустя именно 17 июля официально признали Днем открытия Диснейленда.

Сложно сказать, когда пионеру американской мультипликации Диснею пришла в голову идея создать этот рай для любителей сказки и аттракционов. Сам он говорил, что подумал об этом случайно, когда гулял с дочерьми в одном из парков Лос-Анжелеса. Девочки катались на каруселях, а отец скучал на скамейке в ожидании. Именно тогда ему пришло в голову, что в Америке по сути нет мест, где было одинаково интересно проводить время и детям и взрослым.

Андрей Налива

Народный праздник «Андрей Налива» отмечается 17 июля (по старому стилю - 4 июля). В церковном календаре день посвящается памяти иконописца Андрея Рублева, святого православной церкви. Другие названия праздника: «Андрей», «Наливы», «Марфа». Крестьяне в этот день, с головой поглощенные сенокосом, не выпускали из поля зрения хлебные нивы.

Также сегодня, 17 июля, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Андрея Рублева

- Всемирный день эмоджи (World Emoji Day)

- День международного правосудия (International Justice Day)

- День этнографа

- День дарения подарков

- День укоренившихся традиций

- Международный день фиргун (International Firgun Day)

- День персикового мороженого (Peach Ice Cream Day) в США

- День хот-дога (National Hot Dog Day) в США

- День Конституции Южной Кореи

- День демократии в Финляндии

- День короля Лесото

- День лотереи (National Lottery Day) в США

- День Ривьеры в Пуэрто-Рико

Сегодня именины празднуют: Феодотия, Ефим, Федор, Феофил, Марк, Федот, Ефимия, Михаил, Андрей, Марфа, Донат, Асклипиодота (Асклипиада), Иароя, Киприлла, Лукия, Менигн.

Что происходило 17 июля в прошлые годы

1429 - во Франции коронуется в Реймсе Карл VII, решающую роль в этом сыграла народная героиня Жанна двЂ™Арк.

1453 - англичане терпят поражение от французов в битве при Кастийоне в ходе Столетней войны и окончательно отказываются от притязаний на французские земли.

1868 - Токио стал японской столицей, ранее эта честь принадлежала Киото.

1915 - Германия и Австрия путем заключения секретного договора с Болгарией втягивают последнюю в Первую мировую войну.

1918 - большевики расстреляли ночью в подвале Ипатьевского дома семью последнего императора Николая II.

1936 - в Испании началась Гражданская война.

1962 - советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» достигла Северного полюса Земли.

1975 - знаменитое космическое братание: состоялась стыковка советского космического корабля «Союз» и американского «Аполлон».

1986 - одна из участниц телемоста Ленинград-Бостон бросила фраза «У нас секса нетвЂ¦».

1995 - Европейский союз и Россия заключили договор об экономическом сотрудничестве.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 июля. Какие праздники будут завтра?

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