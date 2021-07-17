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Происшествия

ДТП с маршруткой на трассе Ялта-Симферополь: есть пострадавшие

ДТП с маршруткой на трассе Ялта-Симферополь: есть пострадавшие

фото © Pixabay

Два человека получили травмы в результате аварии с участием маршрутного автобуса и легковушки, которая произошла в субботу днем на трассе Ялта-Симферополь.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Информация о происшествии поступила в службу спасения в 15:18. На место выехали подразделения МЧС, ГИБДД и медики «скорой». Как выяснилось, ДТП произошло в районе поворота на поселок Партенит.

«Произошло ДТП с участием автомобилей «ГАЗель Next», в котором находились четыре человека, и Volkswagen Passat, где был один человек. В результате столкновения пострадали два человека, оба из ГАЗели», - рассказали в МЧС.

Пострадавшие доставлены в Алуштинскую больницу. Об их состоянии пока не известно.

При этом в ГИБДД уточняют, что автобус следовал по маршруту Партенит – Симферополь.

Он допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и с микроавтобусом Mercedes. По данным ведомства, пострадавших трое, все они пассажиры автобуса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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