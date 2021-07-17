Для Алушты дожди могут быть опаснее, чем для Ялты

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Последствия паводков, недавно пережитых Ялтой, в будущем могут быть еще более тяжелыми для Алушты. И поводы для этого, как правило, созданы самими людьми: сужение русел рек, застройка в зонах подтопления, годами не чищенные водоемы.

Такое мнение высказал эксперт Крымского регионального отделения Российского экологического общества, специалист в области орошаемого земледелия Анатолий Семенков.

Одна из основных причин, по мнению эксперта, снижение пропускной способности рек в некоторых местах. Яркий пример – мосты, которые в Алуште пересекают реки Улу-Узень или Алакез.

«Есть мост на улице Багликова. Он был спроектирован горбатым для большей пропускной способности. Но его занизили. Проходящая под ним река Улу-Узень должна при дожде пропускать около 20 кубометров в секунду. Там сейчас просвет семь метров шириной и 1,2 метра высотой – то есть, даже десяти кубометров не пропустит. А куда пойдет остальное? На ближайшие дома и в огороды», - пояснил Семенков, отметив, что некоторые мостки жители прокладывают сами, для своего удобства и безо всякого учета гидрологических параметров.

Другой усугубляющий фактор – коммуникации, которые «кидают» через реки.

«Посмотрите на водопроводы, газовые трубы – их часто прокладывают поперек русла. Ветки цепляются за них, застревают, в них набивается мусор – вот вам и готовая плотина, бобров не надо», - привел пример эксперт Российского экологического общества.

Еще одной опасностью для Алушты может обернуться главный источник воды для города – Изобильненское водохранилище, самое глубокое в Крыму. По словам Семенкова, объект проектировался и строился в те годы, когда не было так называемой «сейсмической карты». При этом дамба, преграждающая миллионам кубометров путь вниз, на город, построена не из бетона, а из земли и глины.

«Плотина земляная, а нужно было делать бетонную, так как высота ее в сейсмозоне не должна превышать 20 метров, а у нас 70. При этом она перекрывает основное русло реки, но есть левые и правые притоки, и у них огромный водозабор, который как раз может привести к катастрофическому накоплению ливневых вод. При заполнении водохранилища, а это случается со средней периодичностью в шесть лет, вода идет самосбросным каналом вниз. При аварийном сбросе ситуация усугубляется. А не дай Бог, землетрясение совпадет с обильными дождями – последствия будут непредсказуемыми», - предостерег Семенков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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