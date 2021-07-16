В Ялте трое подростков ограбили пьяного крымчанина

Трое пятнадцатилетних крымчан обокрали нетрезвого жителя Ялты, забрав у него кошелек и мобильный телефон.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, с заявлением о краже в полицию Ялты обратился 30-летний местный житель. По словам мужчины, кто-то тайно похитил его имущество из кармана. По подозрению в совершении кражи правоохранители задержали троих несовершеннолетних в возрасте 15 лет.

«Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, чем и воспользовались подростки. Беспомощность потерпевшего сыграла на руку злоумышленникам, которые похитили из кармана кошелек и мобильный телефон. Ранее один из фигурантов уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление», - рассказали в МВД.

По факту кражи ялтинские следователи возбудили уголовное дело, несовершеннолетним злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. А их родителям выписали административные протоколы за неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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