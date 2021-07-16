Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +32
море +25

Происшествия

В Ялте трое подростков ограбили пьяного крымчанина

10:57 пятница, 16 июля 2021
Ялта

Трое пятнадцатилетних крымчан обокрали нетрезвого жителя Ялты, забрав у него кошелек и мобильный телефон.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, с заявлением о краже в полицию Ялты обратился 30-летний местный житель. По словам мужчины, кто-то тайно похитил его имущество из кармана. По подозрению в совершении кражи правоохранители задержали троих несовершеннолетних в возрасте 15 лет.

«Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, чем и воспользовались подростки. Беспомощность потерпевшего сыграла на руку злоумышленникам, которые похитили из кармана кошелек и мобильный телефон. Ранее один из фигурантов уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление», - рассказали в МВД.

По факту кражи ялтинские следователи возбудили уголовное дело, несовершеннолетним злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. А их родителям выписали административные протоколы за неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Керчанину грозит шесть лет тюрьмы за кражу газовой плиты. 36-летний ранее судимый керчанин залез в окно квартиры на первом этаже и украл газовую варочную поверхность стоимостью семь тысяч рублей.

Симферополец пойдет под суд за разбойное нападение. 34-летний ранее неоднократно судимый житель крымской столицы предстанет перед судом за разбойное нападение, совершенное в марте этого года.

В Севастополе участились случаи мошенничества. В Севастополе участились случаи мошенничества под предлогом заработка на инвестиционной платформе, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Севастополю.

В Крыму за махинации с прибрежной землей задержали главу кооператива. Задержанный за незаконный сбор денег и продажу земли на территории Сакского района Крыма оказался председателем дачно-лодочного кооператива «Нептун».

Коронавирус в Крыму
Почти четыре сотни крымчан заразились за сутки

Почти четыре сотни крымчан заразились за сутки

За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.

Происшествия
100 ударов ножом: ялтинец зверски убил жену и пытался добраться до тещи

100 ударов ножом: ялтинец зверски убил жену и пытался добраться до тещи

Психически нездоровый ялтинец обвиняется в убийстве жены и покушении на убийство тещи.

Потоп в Крыму
Аксенов назвал суммы и срок выплаты компенсаций за утонувшие авто

Аксенов назвал суммы и срок выплаты компенсаций за утонувшие авто

Выплаты компенсаций за утрату автомобиля в результате стихийного бедствия в Крыму могут начаться на следующей неделе.

Власть
Севастопольские троллейбусы стали опасными для пассажиров

Севастопольские троллейбусы стали опасными для пассажиров

Температура воздуха в салоне общественного транспорта достигает почти +50 градусов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации