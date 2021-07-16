Власть
В Симферополе поменяют концепцию ремонта дворов
Дворы в Симферополе с нового года будут ремонтировать комплексно. В проект планируют включать сразу несколько дворовых территорий.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал замглавы городской администрации Сергей Черных.
«Сергеем Валерьевичем (Аксенов, глава РК - ред.) было принято решение делать теперь комплексно проект, когда мы будем завязывать в один проект по несколько дворов одновременно. Мы несколько совещаний провели по разработке единой концепции. Она подразумевает, что в двух или трех местах будет завязано по несколько дворов, чтобы можно было пройтись по микрорайонам по единым образом связанным дорожкам», - уточнил Черных.
По его словам, в настоящий момент идет работа над проектом концепции. Он будет готов до конца текущего года. Приступить к его реализации намерены с 2022 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчане завалили жалобами Жилнадзор. Крымчане завалили контролирующие органы жалобами на качество содержания многоквартирных жилых домов управляющими компаниями.
В Севастополе дома у Херсонеса готовят под снос. Фонд «Моя история» действительно намерен выкупить квартиры жильцов многоквартирных домов по улице Древняя, 21 и 23 в Севастополе.
В Крыму появилось 19 новых противоградовых установок. С начала 2021 года в Республике Крым дополнительно организовано 19 мобильных пунктов противоградового воздействия, в 2020 году – 9.
Аксенов назвал суммы и срок выплаты компенсаций за утонувшие авто. Выплаты компенсаций за утрату автомобиля в результате стихийного бедствия в Крыму могут начаться на следующей неделе.
Несколько уроженцев Донбасса увели девушку у петербуржца в Севастополе фото
Мужчины предложили выпить пива и поесть шашлык, 19-летняя россиянка согласилась, но потом началась водка, угрозы, в итоге - содраны коленки.
Новый глава МВД Украины сделал заявление по Крыму
Новый глава МВД Украины Денис Монастырский завил о намерении работать над «восстановлением территориальной целостности страны» в случае вступления в должность.
В Севастополе не будут селить туристов без вакцинации
В Севастополе с 16 июля ужесточены антиковидные меры при заселении в гостиницы и организации отдыха на природе, сообщили в правительстве города.
Ливень накрыл Симферополь: синоптики прогнозируют град
Ливень накрыл Симферополь, сильные осадки с градом и шквалистым ветром синоптики прогнозируют до конца дня, объявлено очередное штормовое предупреждение.
13 июля
Курортный сезон
Новости курортного сезона