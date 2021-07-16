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Власть

В Симферополе поменяют концепцию ремонта дворов

Дворы в Симферополе с нового года будут ремонтировать комплексно. В проект планируют включать сразу несколько дворовых территорий.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал замглавы городской администрации Сергей Черных.

«Сергеем Валерьевичем (Аксенов, глава РК - ред.) было принято решение делать теперь комплексно проект, когда мы будем завязывать в один проект по несколько дворов одновременно. Мы несколько совещаний провели по разработке единой концепции. Она подразумевает, что в двух или трех местах будет завязано по несколько дворов, чтобы можно было пройтись по микрорайонам по единым образом связанным дорожкам», - уточнил Черных.

По его словам, в настоящий момент идет работа над проектом концепции. Он будет готов до конца текущего года. Приступить к его реализации намерены с 2022 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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