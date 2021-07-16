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Происшествия

В Севастополе женщина с молотком напала на компьютерного мастера

Шестидесятилетняя жительница Севастополя едва не расправилась с мастером, которому отдала в ремонт свой компьютер.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«Когда работник выполнил ремонтные работы, он озвучил заказчице сумму, которая, по ее мнению, была завышена, и у них произошел конфликт. Во время ссоры женщина взяла со стола кухонный молоток и пригрозила мастеру расправой», – говорится в сообщении.

Мужчина сбежал от разгневанной клиентки и вызвал полицию. Прибывший на место участковый задержал подозреваемую. На женщину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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