В Севастополе не будут селить туристов без вакцинации

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В Севастополе с 16 июля ужесточены антиковидные меры при заселении в гостиницы и организации отдыха на природе, сообщили в правительстве города.

Теперь для заселения в отели и гостиницы взрослым туристам потребуется предъявлять сертификат о сделанной прививке от коронавируса двумя компонентами либо справку о наличии антител, полученную не позднее, чем за тридцать дней до обустройства в объекте размещения.

Начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко утонила, что несовершеннолетних отдыхающих новые требования не касаются.

«Дети до 18 лет не должны предъявлять каких-то дополнительных медицинских документов, если они находятся в сопровождении родителей или законных представителей, которые предоставили справки», – сказала Остапенко.

Она подчеркнула, что, хотя тест ПЦР больше недействителен, те взрослые, кто разместился на отдых ранее, предъявив этот документ, выселены не будут, так как закон обратной силы не имеет.

Помимо новых ограничений в отелях, на территории региона теперь временно запрещено размещение палаточных лагерей. На отдыхающих с одной палаткой действие запретов не распространяется.

Остапенко подчеркнула, что исполнение указа губернатора будет строго контролироваться. Кроме того, при поступлении обращений и жалоб от граждан, надзорные органы будут реагировать и оперативно устранять нарушения.

По словам заместителя начальника управления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти департамента общественной безопасности Севастополя Валерий Николаенко, главная задача контролирующих органов, в том числе пресекающих деятельность увеселительных мест с 23 часов до 8 утра, - не составить протоколы и привлечь людей к ответственности, а предотвратить «распространение заразы и уберечь людей». Будут ли наказывать самих туристов за не соблюдение требований, будет зависеть от конкретной ситуации, сказал он.

«Нам не хочется лишний раз напрягать ситуацию, потому что от коронавируса уже все устали. Составление протоколов не очень приятная процедура, это трата нервов. Но это работа, как у хирургов: если делаешь кому-то больно, то цель направлена на сохранение жизни и здоровья граждан», – сказал Николаенко.

Временные запреты действуют до 31 июля. В преддверии этой даты на оперативном штабе решат, будут ли продлены меры или нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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