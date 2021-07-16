В Севастополе дома у Херсонеса готовят под снос

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Фонд «Моя история» действительно намерен выкупить квартиры жильцов многоквартирных домов по улице Древняя, 21 и 23 в Севастополе.

Об этом стало известно на встрече жителей с представителями фонда, которая прошла 6 июля, сообщает НТС.

По словам жительницы дома №23 Оксаны Гонтаревой, фонд на встрече представлял некий Руслан, он же озвучил предложение о выкупе квартир. Информацию о том, что целью встречи были изыскания «в отношении их <жителей> пожеланий», подтвердили и в пресс-службе фонда. При этом условием сделки было названо согласие на нее 50% собственников.

«У меня был такой вопрос: а в чем ваша выгода? Он ответил: мы хотим сделать как лучше людям!», — вспоминает женщина.

При этом неясным остается, как будут действовать представители фонда в отношении тех жильцов, которые не согласятся продавать свои квадратные метры. По словам представителя фонда, учитывая, что в этом месте планируется организовать большую дорожную развязку при строительстве археологического парка, дома подлежат расселению. Так что, похоже, выбора у людей не останется.

Непонятно также, почему работу по выкупу квартир горожан не ведут городские власти, учитывая, что на месте их домов будет сооружаться объект городской инфраструктуры. Однако ответы на все эти вопросы в фонде «Моя история» почему-то предложили искать в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Парадоксально, но там же журналистам порекомендовали «с уважением относиться к частной жизни собственников недвижимости и их праву самостоятельно принимать решения».

Напомним: именно нарушение прав жителей улицы Древняя на частную собственность и свободу распоряжения ею стало причиной их обращения к представителям прессы несколькими днями ранее. Тогда к людям внезапно нагрянули сотрудники ГБУ «Парки и скверы» и начали сносить ограждение и живую изгородь. Позже представитель горхоза сообщил, что элементы благоустройства незаконно установлены на городской земле — придомовая территория до сих пор не поставлена на кадастровый учет.

Проблема домов по улице Древняя 21 и 23 началась несколько лет назад, напомнил депутат Вячеслав Горелов, когда была предпринята первая попытка организовать здесь парковку для автомобилей и туристических автобусов. Тогда сделать этого не удалось, теперь же у людей продолжают по кусочкам отбирать придомовое имущество.

В тексте использованы материалы: Форпост

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