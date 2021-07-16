В Крыму появилось 19 новых противоградовых установок

С начала 2021 года в Республике Крым дополнительно организовано 19 мобильных пунктов противоградового воздействия, в 2020 году – 9.

Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В этом году существенно увеличилось количество договоров и площади защищаемой территории за счет фермерских хозяйств, защита которых, в основном, производится мобильными пунктами воздействия.

«С мая по 22 июня 2021 года на территории Крыма противоградовой службой было защищено 16 аномально развивающихся зон. По состоянию на 14 июня площадь 3607 гектаров более, чем десятикратно — 38057 гектаров -была защищена от градобития.

Два месяца сезона 2021 года характеризовались взрывным ростом параметров облачности. Время перехода объекта из одной категории в более высокую соответствовало времени одного цикла обзора. Часто скорость роста параметров превышала время срабатывания реагента», — прокомментировал сложившуюся ситуацию вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил, что низкие температуры воздуха в приземном слое и по высотам препятствовали таянию ледяных кристаллов при падении их в так называемом «теплом слое». Крупа со шквалистым ветром привели к понижению сортности плодов.

«ГУП РК «Крымский элеватор» заключены договора на приобретение 332 единиц Ракеты «Алазань-6» и 400 ед. ГЛА-105, ориентировочная дата поставки 20 июля 2021 года, приобретение осуществляется за счет собственных средств. Для обеспечения противоградовой защиты в 2022 году с целью приобретения ПГИ необходимо получение дополнительных средств в размере 12 млн рублей», — подчеркнул глава Минсельхоза Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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