В Крыму поручили поставить на кадастровый учет все придомовые территории

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк поручил главам администраций муниципалитетов за два месяца закончить работу по постановке на кадастровый учет всех придомовых территорий.

Об этом Гоцанюк заявил на совещании по проблемным вопросам ЖКХ, сообщает его пресс-служба.

«Работа в полном объеме не завершена по всем муниципальным образованиям республики. Из 14225 дворовых территорий многоквартирных домов откадастрировано только чуть более 30% от общего количества, – сказал Гоцанюк. – В течении двух месяцев указанную работу необходимо завершить».

Среди лидеров премьер-министр назвал Красноперекопский район, где учтено 100% дворовых территорий в МКД, Первомайский и Советский районы, а также город Армянск – по 90%. «Более 80% дворовых территорий учтено в Кировском районе и Судаке, 75% домов – в Алуште. В отстающих Феодосия, Ялта, Ленинский район, город Саки и Симферополь», – уточнил Гоцанюк.

По его словам, данные меры продиктованы необходимостью эффективного взаимодействия администраций городов и районов республики с управляющими организациями и собственниками домов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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