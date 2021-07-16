Власть
В Крыму фиксируют рост цен: свекла и морковь бьют рекорды
фото © Новости Крыма
Среди регионов Южного федерального округа максимальный рост потребительских цен наблюдался в Севастополе – на 1,2%.
В Крыму прирост потребительских цен в июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 1%», - перечислили в Крымстате.
Большая часть инфляции вызвана удорожанием продовольственных товаров. При этом самый большой рост цен по-прежнему фиксируется на овощную продукцию. В Крыму цены на овощи за месяц в среднем выросли на 11,4%.
«Из овощей более всего подорожала свекла на 77,4%, морковь – на 62,8%, картофель – на 14,9%. При этом наблюдалось снижение цен на огурцы и помидоры свежие – на 39,7% и на 15,7% соответственно», - сообщили в Крымстате.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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