В Крыму фиксируют рост цен: свекла и морковь бьют рекорды

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Среди регионов Южного федерального округа максимальный рост потребительских цен наблюдался в Севастополе – на 1,2%.

В Крыму прирост потребительских цен в июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 1%», - перечислили в Крымстате.

Большая часть инфляции вызвана удорожанием продовольственных товаров. При этом самый большой рост цен по-прежнему фиксируется на овощную продукцию. В Крыму цены на овощи за месяц в среднем выросли на 11,4%.

«Из овощей более всего подорожала свекла на 77,4%, морковь – на 62,8%, картофель – на 14,9%. При этом наблюдалось снижение цен на огурцы и помидоры свежие – на 39,7% и на 15,7% соответственно», - сообщили в Крымстате.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Уровень бедности в Крыму существенно превышает среднероссийский. Крым вошел в число самых бедных регионов России.

Почти половина предприятий Севастополя работают в убыток. Крымстат сообщает финансовых результатах деятельности крупных и средних организаций города Севастополя в январе-апреле 2021 года.

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