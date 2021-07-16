В Крым фиксируют рекордный рост цен

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Севастополь и Крым заняли первое и третье место среди регионов Южного федерального округа по росту потребительских цен за июнь.

Об этом говорится в данных Управления федеральной службы госстатистики по Республике Крым и Севастополю.

«Среди регионов Южного федерального округа максимальный рост потребительских цен наблюдался в Севастополе – на 1,2%. В Краснодарском крае потребительская инфляция составила 1,1%. В Республике Крым прирост потребительских цен в июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 1%», - перечислили в Крымстате.

Большая часть инфляции во всех регионах ЮФО вызвана удорожанием продовольственных товаров. При этом самый большой рост цен по-прежнему фиксируется на овощную продукцию. В Крыму цены на овощи за месяц в среднем выросли на 11,4%.

«Из овощей более всего подорожала свекла на 77,4%, морковь – на 62,8%, картофель – на 14,9%. При этом наблюдалось снижение цен на огурцы и помидоры свежие – на 39,7% и на 15,7% соответственно», - сравнили в статистическом ведомстве.

Среди других продуктов рост цен наблюдался на маргарин (на 4%), пшеничную муку (3,4%), говяжью печень (2,5%) и мясокопчености (2,4%).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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