Коронавирус в Крыму
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В Керчи произошла драка в автобусе по поводу маски, победила полиция
фото © Новости Крыма
В Керчи сотрудники управления транспорта и управления муниципального контроля вместе с сотрудниками полиции проводят проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте, однако не все рейды обходятся без происшествий.
Полиция в 30-градусную жару пыталась составить протокол на пассажира, который приспустил маску. Это вызвало бурную реакцию общественности — некоторые комментаторы в соцсети защищают пассажиров, нарушающих масочный режим, и обвиняют сотрудников полиции.
«Какая может быть маска в такую жару, это возможность обморока и развитие легочных инфекций пострашней ковида!» — комментирует некто Дмитрий. Однако среди комментаторов нашлись и те, кто понимает, что работа полиции в рамках таких проверок направлена на исполнение предписаний Роспотребнадзора и повышения ответственности населения как за свое собственное здоровье, так и за здоровье окружающих.
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