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Власть

Центр крови в Симферополе сообщил о нехватке доноров

09:40 пятница, 16 июля 2021

Дефицит доноров связан с периодом отпусков и массовой вакцинацией от коронавируса.

 В ГБУЗ РК «Центр крови» сообщили, что не хватает доноров всех групп. Особенно  сложно найти доноров с отрицательным резусом принадлежности.

«На данный момент большая потребность в: O (I) Rh- (первая группа крови с отрицательным резусом принадлежности), A (II) Rh- (вторая группа крови с отрицательным резусом принадлежности)», — говорится в сообщении.

Чтобы сдать кровь, необходим паспорт РФ и ОМС, проживать в Крыму минимум 6 месяцев и иметь документальное подтверждение (регистрацию или справку с места работы, заверенную отделом кадров). Возраст доноров от 18 до 60 лет, не иметь противопоказаний к донорству и индекс массы тела (ИМТ) не менее 18,5.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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