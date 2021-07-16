Сотрудников газовой службы будут судить из-за взрыва дома в Керчи

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника службы эксплуатации газовых сетей, а также мастера и слесаря керченского управления предприятия «Крымгазсети».

Они обвиняются в нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба.

«26 августа 2020 года проводилась замена шкафного распределительного пункта, после чего слесарь предприятия, не проверив герметичность стояка, осуществил подачу газа во внутридомовой газопровод многоквартирного дома, – говорится в сообщении. – При этом он не провел обход всех квартир подъезда, не закрыл все краны на опуске перед приборами, не доложил о результатах проведенных работ руководству».

В свою очередь начальник службы и мастер не проконтролировали действия подчиненного. «В тот же день через стояк, часть которого не была изолирована, газ поступал в помещение одной из квартир, располагавшейся на девятом этаже дома. При попытке поджога сигареты жительницей квартиры произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром», – уточнили в прокуратуре.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, на месте происшествия работала группа опытных следователей и следователей-криминалистов, которую возглавлял руководитель ГУ СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев. «Сотрудниками управления по расследованию особо важных дел проведен комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы», – сообщила Постнова.

Взрыв газа и пожар в доме на улице Кирова в Керчи произошли 26 августа 2020 года. В результате погибла одна женщина, жильцам двух домов причинен ущерб в размере более 13 млн рублей.

После этого руководство Республики Крым приняло решение о покупке квартир жильцам подъезда, пострадавшего от взрыва в Керчи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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