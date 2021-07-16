Скалы дикого Фиолента в Севастополе хотят оградить и благоустроить

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Депутаты Законодательного собрания Севастополя во главе с вице-спикером парламента Ильей Журавлевым предложили облагородить дикие места в районе Фиолентовского маяка, предварительно включив территорию в реестр особо охраняемых.

К разработке соответствующего законопроекта уже приступили, сообщили в пресс-службе фракции.

Парламентарии отмечают, что территория очень популярна у туристов, при этом не благоустроена, что опасно и для людей, и для природы, так как наносит ущерб рельефу и произрастающим здесь краснокнижным растениям. Кроме того, среди причин разрушения уникального места – вывоз сюда мусора «со всего Гагаринского района».

«Фиолентовский маяк является красивейшим природным комплексом, который сейчас превратился в «красивую помойку», – отметил один из авторов законопроекта Андрей Куринов.

По мнению Куринова и его единомышленников, новый закон, предполагающий создание на этой территории ООПТ, позволит защитить ее от уничтожения и сделает еще более привлекательной и безопасной для людей.

Депутаты предлагают «в срочном порядке перенести площадку ТБО с территории аквального комплекса», а на ее месте сделать парковку для автомобилей, покрытие которой отсыпать щебнем или асфальтовой крошкой. На плато скалы – смонтировать ограждение, обустроить пешеходные дорожки и смотровые площадки, установить скамейки, фонарные столбы и обеспечить видеонаблюдение. Предлагается также рассмотреть возможность создания здесь нового туристического маршрута по аналогии с Большой Севастопольской тропой, который в дальнейшем может стать еще длиннее и пройти по всей береговой линии Фиолента.

Что касается прибрежного аквального комплекса от обрыва до уреза воды, протяженностью около полутора километров, то здесь депутаты рекомендуют создать ООПТ. К разработке документа, которым будут внесены изменения в закон «Об утверждении перечня перспективных особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя», они уже приступили.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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