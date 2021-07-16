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Севастопольские троллейбусы стали опасными для пассажиров

Севастопольские троллейбусы стали опасными для пассажиров

фото © Примечания

Температура воздуха в салоне общественного транспорта достигает почти +50 градусов.

В жаркую погоду севастопольские троллейбусы превращаются в духовку на колесах, так как температура воздуха в салоне зашкаливает. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале .

Электронное табло, расположенное в автомобиле, показывает данные о температуре воздуха на улице и в салоне. Первый показатель, судя по видеозаписи одного из пассажиров, составил +35 градусов, второй – 45 градусов выше нуля.

В таких условиях для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, или для тех кто по каким-либо другим причинам плохо переносит высокие температуры, существует угроза ухудшения самочувствия вплоть до состояния обморока или других проблем со здоровьем.

«О, жуть! Я в такой духоте три раза за поездку могу в обмороке побывать. А еще же маска на носу», - прокомментировала видео пользовательница соцсети.

Другие пользователи уверены, что кондиционеры в большинстве троллейбусов неисправны, а в случае стабильной работы исправного кондиционера транспортное средство «встанет».

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