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Севастопольские троллейбусы стали опасными для пассажиров
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Температура воздуха в салоне общественного транспорта достигает почти +50 градусов.
В жаркую погоду севастопольские троллейбусы превращаются в духовку на колесах, так как температура воздуха в салоне зашкаливает. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале .
Электронное табло, расположенное в автомобиле, показывает данные о температуре воздуха на улице и в салоне. Первый показатель, судя по видеозаписи одного из пассажиров, составил +35 градусов, второй – 45 градусов выше нуля.
В таких условиях для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, или для тех кто по каким-либо другим причинам плохо переносит высокие температуры, существует угроза ухудшения самочувствия вплоть до состояния обморока или других проблем со здоровьем.
«О, жуть! Я в такой духоте три раза за поездку могу в обмороке побывать. А еще же маска на носу», - прокомментировала видео пользовательница соцсети.
Другие пользователи уверены, что кондиционеры в большинстве троллейбусов неисправны, а в случае стабильной работы исправного кондиционера транспортное средство «встанет».
В тексте использованы материалы: Примечания
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Севастопольские троллейбусы стали опасными для пассажиров
Температура воздуха в салоне общественного транспорта достигает почти +50 градусов.