Севастополю не хватает четверти всех докторов

В государственной системе здравоохранения Севастополя в 2020 году работали 1 656 врачей, 3 388 сотрудников среднего звена и 1 378 – младшего звена. Укомплектованность врачебными кадрами в медицинских организациях составляла 71,3%, средним медицинским персоналом – 76,9%.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, выступивший перед депутатами с отчетом о работе в 2020 году.

Усилия по ликвидации кадрового дефицита, подчеркнул глава горздрава, предпринимаются. Врачам востребованных специальностей, прибывшим в Севастополь из других субъектов Российской Федерации, единовременно выплачивается по 1 млн рублей, фельдшерам – по 500 тысяч рублей. На это в бюджете 2020 года был предусмотрен 41 млн рублей.

За год Севастополю удалось привлечь 46 специалистов: 36 врачей и 10 фельдшеров. Кроме этого, молодым специалистам в возрасте до 35 лет, впервые приступившим к работе по специальности в государственных больницах и поликлиниках, ежемесячно выплачивается по 5 тысяч рублей для врачей и по 3 тысячи - для среднего медперсонала.

Участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики (семейной медицины), врачи выездных бригад скорой медицинской помощи получают региональные доплаты в размере 5 тысяч рублей, фельдшеры скорой медицинской помощи – 3 тысячи, медицинские сестры, состоящие в общепрофильных фельдшерских выездных бригадах скорой медицинской помощи, и участковые медицинские сестры – в размере 2,5 тысяч рублей.

Врачи первичного звена здравоохранения, не имеющие собственной жилплощади в городе Севастополе, ежемесячно получают 20 тысяч рублей на компенсацию арендной платы. В 2021 году на это в бюджете предусмотрено 18,19 млн рублей. Говоря об этом, Виталий Денисов подчеркнул, что аренда – не лучший вариант, особенно для семейных людей, поскольку арендаторам приходится время от времени переезжать, в том числе и внезапно. Строительство социального жилья помогло бы закрепить специалистов в Севастополе.

Большие надежды возлагаются и на целевое обучение студентов. Их подготовкой для Севастополя занимаются в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова, Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова, Кубанском государственном медицинском университете, Крымской медицинской академии имени С.И. Георгиевского и других известных медицинских вузах.

В тексте использованы материалы: Форпост

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