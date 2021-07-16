Происшествия
Серийного похитителя спортивных велосипедов поймали в Сакском районе Крыма
В полицию поступило сразу несколько заявлений о кражах спортивных велосипедов.
В МВД по Крыму уточнили, что двухколесный транспорт пропал из подъезда, балкона первого этажа многоэтажки и хозпостройки в частном доме.
Правоохранители задержали ранее судимого 34-летнего жителя Евпатории, который временно проживал у своей девушки в селе, где была совершена последняя кража.
Всего вор украл велосипедов на 80 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, по которому он может отправиться на пять лет в тюрьму.
Ранее сообщалось, что трое мужчин в шутку похитили человека с пляжа в Учкуевке.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму мужчину разыскивали за угрозы убийством, а поймали на краже. В Симферополе полицейские задержали вора-рецидивиста, который находился в розыске по подозрению в угрозе расправой своей сожительнице.
Симферополец устроил бунт в больнице. 35-летний житель Симферополя устроил скандал в приемном покое больницы.
Росгвардия получила право оцеплять территории и акватории. Служащие ведомства теперь могут блокировать территории и акватории охраняемых объектов при попытках незаконного их пересечения.
В Севастополе буду судить вандалов за порчу Таврической лестницы. В Севастополе направлено в суд уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия «Спуск Таврический», фигурантами которого стали трое крымчан.
Почти четыре сотни крымчан заразились за сутки
За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции.
100 ударов ножом: ялтинец зверски убил жену и пытался добраться до тещи
Психически нездоровый ялтинец обвиняется в убийстве жены и покушении на убийство тещи.
Аксенов назвал суммы и срок выплаты компенсаций за утонувшие авто
Выплаты компенсаций за утрату автомобиля в результате стихийного бедствия в Крыму могут начаться на следующей неделе.
Ливень накрыл Симферополь: синоптики прогнозируют град
Ливень накрыл Симферополь, сильные осадки с градом и шквалистым ветром синоптики прогнозируют до конца дня, объявлено очередное штормовое предупреждение.
13 июля
Севастопольские троллейбусы стали опасными для пассажиров
Температура воздуха в салоне общественного транспорта достигает почти +50 градусов.