Серийного похитителя спортивных велосипедов поймали в Сакском районе Крыма

В полицию поступило сразу несколько заявлений о кражах спортивных велосипедов.

В МВД по Крыму уточнили, что двухколесный транспорт пропал из подъезда, балкона первого этажа многоэтажки и хозпостройки в частном доме.

Правоохранители задержали ранее судимого 34-летнего жителя Евпатории, который временно проживал у своей девушки в селе, где была совершена последняя кража.

Всего вор украл велосипедов на 80 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, по которому он может отправиться на пять лет в тюрьму.

Ранее сообщалось, что трое мужчин в шутку похитили человека с пляжа в Учкуевке.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму мужчину разыскивали за угрозы убийством, а поймали на краже. В Симферополе полицейские задержали вора-рецидивиста, который находился в розыске по подозрению в угрозе расправой своей сожительнице.

Симферополец устроил бунт в больнице. 35-летний житель Симферополя устроил скандал в приемном покое больницы.

Росгвардия получила право оцеплять территории и акватории. Служащие ведомства теперь могут блокировать территории и акватории охраняемых объектов при попытках незаконного их пересечения.

В Севастополе буду судить вандалов за порчу Таврической лестницы. В Севастополе направлено в суд уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия «Спуск Таврический», фигурантами которого стали трое крымчан.