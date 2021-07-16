Прогноз погоды в Крыму на пятницу 16 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 16 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - очень высокая температура (аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - очень высокая температура (аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - очень высокая температура (аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - очень высокая температура (аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 33, ночью около 20 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 64 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 31, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 71 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 32, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 69 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 32, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер С 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 78 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 31, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 34, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 77 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 34, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 34, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 72 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 71 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 30, ночью около 21 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 66 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 27, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 25, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 25, в Одессе - 24, в Сочи - 25, в Турции - 28, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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