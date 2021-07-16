Происшествия
Пожар на свалке под Евпаторией будут тушить шесть дней
Полностью ликвидировать пожар на полигоне ТКО под Евпаторией удастся в течение нескольких дней.
Видеообращение опубликовал глава администрации Евпатории Роман Тихончук на своей странице в Facebook.
«Большие очаги мы локализовали, разделили. Пока полигон тлеет, мы его пересыпаем землей, проливаем водой, – сказал Тихончук. – На сегодняшний день в таких темпах, я думаю, нам надо еще дней 5-6 поработать».
В настоящий момент на полигоне работает тяжелая техника. Горением было охвачено порядка 1,8 тыс кв. м. территории.
Сообщение о пожаре на полигоне ТКО муниципального унитарного предприятия «Экоград» поступило накануне в 17.30. Прокуратура Крыма начала проверку по факту пожара.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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