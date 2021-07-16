Попавший под катер севастопольский ныряльщик мог погибнуть накануне

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Человек, 12 июля предположительно попавший под катер в Балаклавской бухте, вероятно, был уже мертв на момент столкновения с судном.

По информации лица, обратившегося в СМИ и назвавшего себя родственником погибшего, ныряльщик ушел купаться и утонул еще 11 числа.

Напомним, 12 июля появилась информация о том, что прогулочный катер с пассажирами наехал на человека в море рядом с Балаклавской бухтой Севастополя. Об этом сообщили ForPost пассажиры катера «Юпитер», а также собственные источники в экстренных службах города-героя. По сообщениям очевидцев, человек был в маске с трубкой, полностью погруженной в воду.

Как подчеркнул обратившийся в редакцию, еще 11 числа он узнал о том, что его сын вместе с друзьями намерен нырять в Балаклаве за рапанами. Через некоторое время участники купания сообщили, что один из них – как раз сын нашего собеседника – из заплыва не вернулся, и никаких сведений о его состоянии и месте нахождения нет.

В связи с этим обратившийся в редакцию человек считает, что трагедия случилась еще до того, как стало известно об инциденте с наездом катера «Юпитер» на ныряльщика в маске, которого капитан принял за дельфина.

К настоящему моменту о нахождении тела ныряльщика не сообщалось. Район, где в воде видели тело человека в маске, 12 июля отличался высокой интенсивностью движения катеров, спешивших укрыться от крупного града.

В официальном сообщении СК РФ по Севастополю и Республике Крым говорится о зарегистрированном безвестном исчезновении 34-летнего мужчины, который ушел купаться на море с маской и не вернулся.

Пока официальных подтверждений, что и 34-летний гражданин, которого ищет следком, и ныряльщик в маске, попавший под катер, и пропавший сын обратившегося в редакцию человека, – это один и тот же человек, нет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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